Þóttist ekki heyra spurninguna sem er spurð í hverri viku

Eden Hazard, leikmaður Chelsea, er sterklega orðaður við spænska stórliðið Real Madrid þessa stundina.

Það er ansi líklegt að Hazard sé á leið til Real í sumar eftir sjö frábær ár hjá enska félaginu.

Hazard var spurður út í möguleg skipti til Real á fimmtudag eftir leik Chelsea við Frankfurt í Evrópudeildinni.

Spænskur blaðamaður spurði Hazard út í félagaskiptinn en Belginn þóttist ekki heyra né skilja hvað hann var að tala um.

Vængmaðurinn nennti augljóslega ekki að ræða þetta viðkvæma mál en hann á eftir að spila með Chelsea í úrslitum Evrópudeildarinnar gegn Arsenal.

Hér má sjá látbragð Hazard.

Se hace el loco says El Chiringuito. Must be about the man he shakes hands with. pic.twitter.com/U1Ii7BTvSv

— Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) 10 May 2019