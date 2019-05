Yaya Toure hættur

Yaya Toure miðjumaðurinn frá Fílabeinsströndinni hefur ákveðið að leggja skóna í hilluna frægu.

Toure lék í nokkra mánuði með Olympiakos á þessu tímabili.

Hann átti magnaðan feril með Barcelona og Manchester City, hann vann ensku úrvalsdeildina þrisvar.

Yaya er 35 ára gamall en hann yfirgaf Manchester City, síðasta sumar. Eftir átta ára dvöl hjá félaginu.

Ekki er víst hvaða Yaya tekur sér fyrir hendur en hann hefur þénað afar vel á ferli sínum.

Premier League 🏆🏆🏆

FA Cup 🏆

League Cup 🏆🏆

Community Shield 🏆

Birthday cake 😉

City legend ✅

Best of luck to @yayatoure on retirement from football! 💙 pic.twitter.com/Mtha6EIPUx

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2019