Ensk veisla í úrslitunum: Í fyrsta skiptið í sögunni

Það er komið á hreint hvaða lið mætast í úrslitum Evrópudeildarinnar sem og Meistaradeildarinnar.

Chelsea og Arsenal tryggðu sér sæti í úrslitum Evrópudeildarinnar en úrslitin kláruðust í kvöld.

Chelsea lagði Eintracht Frankfurt af velli í vítaspyrnukeppni og Arsenal vann öruggan sigur á Valencia.

Þá munu Tottenham og Liverpool mætast í úrslitaleik Meistaradeildarinnar sem fer fram í Madríd.

Þetta er í fyrsta sinn sem öll fjögur liðin í úrslitum beggja keppna koma frá sama landi.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool vs. Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal vs. Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

This is the first ever season in which all four teams in the #UCL Final and #UEL final are from the same nation. pic.twitter.com/6IfW4dIY3b

— Coral (@Coral) 9 May 2019