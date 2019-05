Grét eftir ótrúlega frammistöðu sinna manna í kvöld

Tottenham er komið í úrslit Meistaradeildarinnar eftir stórkostlegan leik við Ajax í undanúrslitum í kvöld.

Tottenham var 1-0 undir fyrir seinni leik kvöldsins og lenti svo 2-0 undir í fyrri hálfleik í Hollandi.

Lucas Moura nennti ekki að kveðja strax og skoraði svo þrennu í seinni hálfleik og vann Tottenham 3-2 sigur.

Síðasta mark Lucas kom á 95. mínútu leiksins og tryggir það mark liðinu farseðilinn í úrslitin.

Mauricio Pochettino, stjóri Tottenham, gat ekki annað en grátið eftir frammistöðu sinna manna í kvöld.

Argentínumaðurinn faðmaði sína leikmenn eftir magnaða spilamennsku og fengu nokkur tár að falla.

How could you not absolutely love this man. Pochettino. Legend. pic.twitter.com/beFxqKJCHD

— Thomas Niblock (@thomasniblock) 8 May 2019