Salah og Firmino verða ekki með Liverpool gegn Barcelona

Mohamed Salah, sóknarmaður Liverpool verður ekki með Liverpool gegn Barcelona í Meistaradeild Evrópu, á morgun.

Salah meiddist í sigri á Newcastle á föstudag og verður ekki klár í seinni leikinn. Liverpool er í brekku en liðið tapaði fyrri leiknum 3-0, á Nývangi.

Þá er Roberto Firmino einnig frá vegna meiðsla en hann hefur verið að glíma við meiðsli síðustu vikurnar.

Salah hefur verið besti leikmaður Liverpool síðustu tæpu tvö árin, þegar kemur að markaskorun. ,,Þetta er heilahristingur og samkvæmt læknisráði má hann ekki spila, hann verður leikfær um helgina,“ sagði Jurgen Klopp.

Leikurinn á morgun fer fram á Anfield en Liverpool þarf kraftaverk til að komast áfram.

Jurgen Klopp confirms Mohamed Salah is OUT of Liverpool’s game with Barcelona and adds that Roberto Firmino is also absent.

— Dominic King (@DominicKing_DM) May 6, 2019