Tveir leikmenn Liverpool skráðu sig í sögubækurnar í kvöld er liðið mætti Newcastle í efstu deild.

Trent Alexander-Arnold lagði upp tvö mörk fyrir Liverpool í kvöld en liðið hafði betur að lokum, 3-2.

Alexander-Arnold er nú búinn að leggja upp 11 mörk í úrvalsdeildinni á tímabilinu sem er magnaður árangur.

Ekki nóg með það heldur hefur Andy Robertson, vinstri bakvörður liðsins, einnig lagt upp 11 mörk.

Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem tveir varnarmenn í sama liði leggja upp fleiri en tíu mörk á sama tímabili.

2 – Liverpool are the first team in Premier League history to have at least two defenders provide 10+ assists each in a single campaign (Trent Alexander-Arnold 11 & Andy Robertson 11). Outlets. #NEWLIV pic.twitter.com/2NaayZJAen

— OptaJoe (@OptaJoe) 4 May 2019