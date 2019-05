Tvær gullfallegar mínútur: Messi er magnað eintak

Lionel Messi er magnaður knattspyrnumaður en hann leikur með liði Barcelona á Spáni.

Messi hefur lengi verið talinn besti leikmaður heims en hann hefur barist um þann titil við Cristiano Ronaldo.

Argentínski snillingurinn skoraði magnað mark í vikunni, beint úr aukaspyrnu gegn Liverpool.

Í tilefni af því var birt skemmtilegt myndband í gær þar sem má sjá öll aukaspyrnumörk Messi á tveimur mínútum.

Hann hefur skorað ófá gullfalleg mörk á ferlinum og hér má sjá nokkur af þeim.

Every single free-kick Lionel Messi has scored in his career.

What a player. We are lucky to watch him play. 🎯🐐pic.twitter.com/M4YGfqlYms

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 3 May 2019