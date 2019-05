Búið að velja leikmann ársins hjá Arsenal

Alexandre Lacazette, leikmaður Arsenal, hefur verið valinn leikmaður ársins hjá félaginu.

Það voru stuðningsmenn Arsenal sem kusu í valinu en Lacazette fékk 35 prósent atkvæða.

Lacazette skoraði tvennu í sigri á Valencia á dögunum og hefur nú skorað 18 mörk í öllum keppnum.

Þessi 27 ára gamli Frakki kom til Arsenal fyrir tveimur árum síðan en hann var áður hjá Lyon í heimalandinu.

Ásamt því að skora mörk er Lacazette duglegur að leggja upp mörk fyrir liðsfélaga sína og nær vel saman með Pierre-Emerick Aubameyang.

Stuðningsmenn Arsenal hafa verið hrifnir af frammistöðu leikmannsins og varð hann því fyrir valinu.

Introducing our 2018/19 Player of the Season… Alex Lacazette! 🔥

Big congratulations, @LacazetteAlex 👏

— Arsenal FC (@Arsenal) 3 May 2019