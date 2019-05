Wenger gagnrýnir hvernig Van Dijk var í gær

Barcelona er í frábærri stöðu í Meistaradeild Evrópu eftir leik gegn Liverpool á Nou Camp í gær.

Um var að ræða fyrri leik liðanna af tveimur í undanúrslitum keppninnar en seinni viðureignin fer fram í Liverpool. Fyrsta mark leiksins gerði Luis Suarez fyrir heimamenn gegn sínum fyrrum félögum í Liverpool. Suarez potaði boltanum í netið eftir fallega sendingu Jordi Alba.

Í seinni hálfleik var röðin komin að Lionel Messi sem bætti við tveimur mörkum fyrir þá röndóttu. Seinna mark Messi var eitt af mörkum ársins en hann sneri boltann stórkostlega í markmannshorn Alisson Becker beint úr aukaspyrnu. Liverpool fékk dauðafæri til að laga stöðuna stuttu eftir mark Messi en inn vildi boltinn ekki og lokastaðan 3-0 á Nou Camp.

,,Þegar Barcelona kemst á síðasta þriðjung, þá hefur Barcelona mikil gæði,“ sagði Wenger.

Wenger gagnrýndi það hvernig Virgl van Dijk var í fyrsta markinu sem Suarez skoraði.

,,Það er áhugavert að skoða stöðuna á Van Dijk, hann tekur svæðið en hann ætti að fara með Suarez og koma í veg fyrir þetta.“

,,Varnarmaður með þessa hæfileika, hann leyfir honum að fara. Í byrjun er staða hans góð en hann neitar að hreyfa sig með.“

„van Dijk covers but he should go with Suarez to cover that goal!“

Arsene Wenger critical of the Liverpool defender for Barcelona’s opener.#beINUCL #beINWenger #BARLIV

Watch live ⬇️https://t.co/dJSlr7kXnO

Live updates ⬇️https://t.co/m4qXQkEKxP pic.twitter.com/qdBWS2eCTB

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2019