Svona fögnuðu Lineker og Ferdinand geggjuðu marki Messi

Barcelona er í frábærri stöðu í Meistaradeild Evrópu eftir leik gegn Liverpool á Nou Camp í gær.

Um var að ræða fyrri leik liðanna af tveimur í undanúrslitum keppninnar en seinni viðureignin fer fram í Liverpool. Fyrsta mark leiksins gerði Luis Suarez fyrir heimamenn gegn sínum fyrrum félögum í Liverpool. Suarez potaði boltanum í netið eftir fallega sendingu Jordi Alba.

Í seinni hálfleik var röðin komin að Lionel Messi sem bætti við tveimur mörkum fyrir þá röndóttu. Seinna mark Messi var eitt af mörkum ársins en hann sneri boltann stórkostlega í markmannshorn Alisson Becker beint úr aukaspyrnu. Liverpool fékk dauðafæri til að laga stöðuna stuttu eftir mark Messi en inn vildi boltinn ekki og lokastaðan 3-0 á Nou Camp.

Það vakti athygi hvernig Gary Lineker einn frægasti sjónvarpsmaður Bretlands fagnaði þriðja marki Börsunga, hann lék eitt sinn hjá félaginu. Hann fagnaði með Rio Ferdinand fyrrum leikmanni Manchester United.

Hvernig þeir fögnuðu má sjá hér að neðan.

Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona… u have to get excited! Wow 💥⚽️ ps. Get the sound on 🔊 #barcalfc #UCL pic.twitter.com/PlgFtZJvHF

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 1, 2019