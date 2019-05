Þetta gerði Messi fyrir nákvæmlega 14 árum síðan

Lionel Messi átti frábæran leik fyrir lið Liverpool í kvöld er liðið mætti Barcelona í Meistaradeildinni.

Messi skoraði tvö mörk fyrir spænsku risana sem unnu góðan 3-0 heimasigur í undanúrslitunum.

Seinna mark Messi var stórkostlegt en hann skoraði þá beint úr aukaspyrnu af nokkuð löngu færi.

Það er í raun sturluð staðreynd að það eru nákvæmlega 14 ár síðan Messi skoraði sitt fyrsta mark fyrir Barcelona.

Messi skoraði þá í 2-0 sigri á Nou Camp gegn Albacete eftir sendingu frá goðsögninni Ronaldinho.

Mark Messi í kvöld var einnig hans 600. mark á ferlinum og er hann búinn að jafna Cristiano Ronaldo.

ON THIS DAY: In 2005, Ronaldinho assisted Lionel Messi’s first ever senior goal for Barcelona in their 2-0 win at the Camp Nou vs. Albacete.

597 later… 🙌 pic.twitter.com/rvXqQGjVh0

— Squawka Football (@Squawka) 1 May 2019