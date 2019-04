Sprengja frá Ítalíu: Juventus bauð Icardi samning

Það voru risafréttir að berast frá Ítalíu en stórlið Juventus hefur boðið framherjanum Mauro Icardi samning.

Frá þessu greinir virti blaðamaðurinn Tancredi Palmeri en hans heimildir eiga það til að vera mjög áreiðanlegar.

Icardi spilar með Inter Milan í dag eins og undanfarin ár en var lengi fyrirliði liðsins.

Bandið var tekið af Icardi fyrr á þessu tímabili en vesen voru á milli hans og félagsins í samningaviðræðum.

Samkvæmt fréttum kvöldsins hefur Juventus boðið Icardi samning þar sem hann mun þéna 8,5 milljónir evra á ári.

Inter ku vera opið fyrir því að selja framherjann en félagið vill ekki borga honum þau laun sem beðið er um.

BOOM! Juventus made their proposal to Icardi: 8.5m€ per year + fat add-ons. All details, plus that contact with Guardiola that had no consequence: https://t.co/P4q4w5jdcG

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 April 2019