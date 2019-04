Stórkostlegt atvik á fréttamannafundi Bielsa: Reyndi að segja Ipswich

Það fór fram ótrúlegur leikur á Englandi í gær er Leeds og Aston Villa áttust við í toppslag.

Bæði lið stefna að því að komast upp um deild en leiknum lauk með 1-1 jafntefli á Elland Road í gær. Mörk leiksins voru hreint út sagt ótrúleg og það sem gerðist eftir að Leeds hafði komist yfir á 72. mínútu.

Mateusz Klich kom Leeds yfir á 72. mínútu en hann skoraði eftir mjög umdeilda sókn heimamanna. Leeds þóttist ætla að sparka boltanum úr leik þegar leikmaður lá í grasinu en endaði á því að sækja hratt upp völlinn og skora.

Þá varð allt vitlaust á vellinum og rifust leikmenn og slógust áður en dómarinn og öryggisverðir þurftu að taka á málunum. Ahmed El-Ghazi fékk að líta rautt spjald hjá Villa eftir lætin og fengu þeir Conor Hourihane og Patrick Bamford báðir gult.

Marcelo Bielsa, stjóri Leeds og Dean Smith, stjóri Villa, rifust á hliðarlínunni enda var markið heldur ófagmannlegt. Að lokum skipaði Bielsa sínum mönnum að leyfa Villa að jafna metin og tókst það að lokum.

Bielsa ræddi við fréttamenn eftir leik og þá um síðasta leikinn gegn Ipswich. Það var hins vegar erfitt fyrir Bielsa. Eins og sjá má hér að neðan.

Bielsa trying to pronounce ipswich will be the best video u see today pic.twitter.com/L1eozkHgJw

— WW (@WWEFC99) April 28, 2019