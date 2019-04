Van Dijk fyrsti varnarmaðurinn síðan 2005 til að vinna verðlaunin

Virgil van Dijk hefur verið valinn leikmaður tímabilsins á Englandi en þetta var staðfest í kvöld.

Van Dijk hefur verið frábær síðustu mánuði, síðan hann samdi við Liverpool í janúar í fyrra.

Hollendingurinn var áður á mála hjá Southampton en Liverpool borgaði 75 milljónir punda fyrir hans þjónustu.

Van Dijk kom til greina sem og aðrir góðir leikmenn en nefna má þá Eden Hazard og Raheem Sterling.

Það var þó Van Dijk sem fagnaði sigri í kvöld er PFA verðlaunahátíðin var haldin.

Van Dijk er fyrsti varnarmaðurinn frá árinu 2005 til að vinna þessi verðlaun en John Terry var sá síðasti. Hann lék þá með Chelsea.

Virgil van Dijk is the first defender to be named PFA Men’s Player’s Player of the Year since John Terry in the 2004/05 season.

Putting centre-backs back on the map. ✊ pic.twitter.com/IzI71LqOl4

— Squawka Football (@Squawka) 28 April 2019