De Gea hefur aldrei beðið eins lengi – Hefur gefið þrjú mörk

Það gengur illa hjá markmanninum David de Gea þessa dagana en hann spilar með Manchester United.

De Gea gerði sig sekan um slæm mistök í dag er United spilaði við Chelsea á Old Trafford.

De Gea réð ekki við langskot Antonio Rudiger í fyrri hálfleik og nýtti Marcos Alonso sér það og jafnaði metin.

Spánverjanum hefur ekki tekist að halda hreinu í níu deildarleikjum í röð sem er persónulegt met.

Ekki nóg með það heldur hefur De Gea gert þrjú mistök í síðustu fjórum leikjum sem hafa kostað mark.

Leiknum í dag lauk með 1-1 jafntefli sem eru engin draumaúrslit fyrir United í baráttu um Meistaradeildarsæti.

David de Gea has now conceded in each of his last nine PL appearances:

❌ vs. Palace

❌ vs. Southampton

❌ vs. Arsenal

❌ vs. Watford

❌ vs. Wolves

❌ vs. West Ham

❌ vs. Everton

❌ vs. Man City

❌ vs. Chelsea

His longest wait for a clean sheet within a single season. 😬 pic.twitter.com/K4KLPceWH2

— Squawka Football (@Squawka) 28 April 2019