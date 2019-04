Sjáðu sturlað mark Nainggolan gegn Juventus

Radja Nainggolan skoraði stórbrotið mark í kvöld er lið Inter Milan spilaði við Juventus.

Þegar þetta er skrifað er leikurinn enn í gangi og er staðan 1-0 en Nainggolan kom heimamönnum yfir.

Mark Belgans kom í fyrri hálfleik en Nainggolan smellhitti knöttinn fyrir utan teig og fór hann í netið.

Miðjumaðurinn tók boltann á lofti og kom Inter yfir áður en Cristiano Ronaldo jafnaði fyrir Juventus.

Hér má sjá markið.

this is some goal by Nainggolan 🤯 pic.twitter.com/wBDU3mOyPq

— Andres (@otfbravo) 27 April 2019