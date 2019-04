Þessi tölfræði segir allt um vonda stöðu United: Hörmungar upp við markið

Manchester City er skrefi nær því að vinna ensku úrvalsdeildina, annað árið í röð undir stjórn Pep Guardiola, eftir sigur á Manchester United.

Öll hjól eru farin undan vagninum sem Ole Gunnar Solskjær, stýrir. Manchester United er í frjálsu falli.

Markalaust var í hálfleik en eftir ágætis byrjun Manchester United, var City sterkari aðilinn.

Manchester United gaf hressilega eftir í síðari hálfleik og City gekk á lagið, Bernardo Silva skoraði fyrsta mark leiksins. Luke Shaw bakkaði frá honum og David De Gea gerði illa í markinu.

Leroy Sane bætti svo við eftir skyndisókn en aftur, var De Gea í markinu, slakur. 0-2 forysta City og sigurinn klár.

Hörmungar United halda áfram, liðið hefur ekki skorað mark í fjóra klukkutíma og fjörtíu mínútur. Þá hefur liðið ekki skorað í opnum leik í tæpar níu klukkustundir.

MUFC haven't scored a goal for 4 hours 40 mins and counting. MUFC haven't scored from open play for 8 hours 47 minutes.

— Andy Mitten (@AndyMitten) April 24, 2019