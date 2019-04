Liverpool bætti eigið met

Liverpool á Englandi komst á toppinn í ensku úrvalsdeildinni í gær eftir leik við Cardiff í Wales.

Liverpool vann 2-0 útisigur á Aroni Einari Gunnarssyni og félögum og tryggði sér toppsætið í bili.

Liverpool er nú með 88 stig á toppnum þegar þrír leikir eru enn eftir. Liðið hefur aðeins tapaði einum leik.

Liverpool hefur unnið 27 af þessum 35 leikjum og hafa sjö endað með jafntefli.

Liverpool hefur aldrei náð eins mörgum stigum í ensku úrvalsdeildinni og er það frábært afrek fyrir félagið.

Fyrir stofnun úrvalsdeildarinnar náði Liverpool 98 stigum tímabilið 1978-79 og svo 90 stigum 1987-88.

88 – Liverpool have now amassed 88 points in the league this season, their best ever total in a Premier League season; adjusting to three points for a win, they have only earned more in a top-flight campaign in 1978-79 (98) and 1987-88 (90). Machine. pic.twitter.com/edp4XD7std

— OptaJoe (@OptaJoe) 21 April 2019