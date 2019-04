Hudson-Odoi staðfestir alvarleg meiðsli – Spilar ekki meira

Callum Hudson-Odoi, leikmaður Chelsea, mun ekki spila meira á þessu tímabili vegna meiðsla.

Þetta staðfesti leikmaðurinn í kvöld en Hudson-Odoi sleit hásin í leik gegn Burnley í kvöld.

Það varð fljótt ljóst að meiðsli vængmannsins væru alvarleg og var hann tekinn af velli eftir 41 mínútu.

Enski landsliðsmaðurinn setti inn færslu á Twitter-síðu sína í kvöld þar sem hann staðfesti það að tímabilið væri búið.

,,Ég verð að leggja mig fram og koma til baka sterkari á næstu leiktíð,“ sagði þessi 18 ára gamli leikmaður í kvöld.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) 22 April 2019