Higuain mjög ósáttur eftir ákvörðun Sarri – Sjáðu viðbrögðin

Gonzalo Higuain komst á blað fyrir lið Chelsea í kvöld sem mætti Burnley í ensku úrvalsdeildinni.

Higuain hefur verið í smá erfiðleikum síðan hann samdi við Chelsea í janúarglugganum.

Argentínumaðurinn gerði tveggja ára langan lánssamning við Chelsea en hann er í eigu Juventus.

Framherjinn var tekinn af velli í síðari hálfleik í kvöld en Olivier Giroud kom inná í hans stað.

Það var ákvörðun sem Higuain var ekki ánægður með og var virkilega fúll út í stjóra sinn, Maurizio Sarri.

Myndband af hans viðbrögðum má sjá hér.

Higuain apparently did not want a drink of orange when he was taken off 😂 pic.twitter.com/zR155DSmXB

— paul (@mrpaulwallace) 22 April 2019