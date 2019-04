Bauð upp á eitt af klúðrum ársins gegn Liverpool

Sean Morrison, leikmaður Cardiff, mun vilja gleyma leik liðsins við Liverpool í dag sem allra fyrst.

Morrison lék í 2-0 tapi gegn Liverpool en hann fékk svo sannarlega tækifæri til að skora í leiknum.

Varnarmaðurinn fékk dauðafæri eftir hornspyrnu en hann hitti boltann illa fyrir framan autt markið.

Einnig gerðist Morrison brotlegur innan teigs sem varð til þess að Liverpool fékk vítaspyrnu.

Hrikalegt klúður sem má sjá hér.

this is an incredible miss from Cardiff City’s Morrison. seemed harder not to score there. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/eeD86pYalS

— amadí (@amadoit__) 21 April 2019