Sjáðu mögnuð tilþrif Alli í dag

Dele Alli, leikmaður Tottenham, bauð upp á mögnuð tilþrif í leik gegn Manchester City í dag.

Allir og félagar spiluðu mikilvægan leik í úrvalsdeildinni en þurftu að sætta sig við 1-0 tap á útivelli.

Aðeins eitt mark var skorað á Etihad en það gerði Phil Foden fyrir Englandsmeistarana.

Tilþrif leiksins eru þó í eigu Alli sem sýndi frábær brögð á eigin vallarhelmingi.

Gæðin eru til staðar eins og má sjá hér fyrir neðan.

Dele Alli is playing FIFA Street against Manchester City. Mad skills on show 🔥🔥 pic.twitter.com/as7vaBlbsC

— World Cup (@FlFAWC2018) 20 April 2019