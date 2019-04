Fabregas þaggaði niður í fyrrum leikmanni Tottenham: ,,Enn og aftur þá vinnið þið ekki neitt“

Cesc Fabregas, leikmaður Monaco í frönsku úrvalsdeildinni, sendi Graham Roberts, fyrrum leikmanni Tottenham skilaboð á Twitter í gær.

Roberts lék yfir 200 deildarleiki með Tottenham frá 1980 til 1986 og á einnig að baki sex landsleiki fyrir England.

Fabregas spurðir fylgjendur sína að því í gær hvort þeir myndu frekar vilja komast í úrslitaleik Meistaradeildarinnar og tapa þar eða vinna Evrópudeildina.

Roberts sá þessa færslu Fabregas og skrifaði við hana: ,,Ertu ekki að fá nógu mikið að spila, Cesc?“

Fabregas var ekki lengi að svara þessum skrifum Roberts og nýtti tækifærið til að skjóta hressilega á Tottenham.

,,Ég veit ekki hver þú ert og ég veit ekki hvort ég fái nógu mikið að spila en það sem ég veit er að þið munið enn og aftur ekki vinna neitt á þessu tímabili,“ skrifaði Fabregas.

Það er dágóður tími síðan Tottenham vann titil en liðið er þó komið í undanúrslit Meistaradeildarinnar.

Fabregas er enginn aðdáandi liðsins eftir að hafa leikið með Chelsea og Arsenal á ferlinum.

I don’t know who you are and I don’t know if I’m getting enough game time or not but I do know you won’t win anything again this season.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 19 April 2019