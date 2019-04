Fjórir leikmenn Tottenham í kvöld munu mæta sínu fyrrum félagi

Tottenham spilar við lið Ajax í undanúrslitum Meistaradeildarinnar en það varð ljóst í kvöld.

Tottenham tapaði 4-3 gegn Manchester City á Etihad í 8-liða úrslitum en fer áfram eftir að hafa unnið fyrri leikinn 1-0.

Útivallarmörkin koma Tottenham því í næstu umferð og þar mætir liðið Ajax sem hefur slegið Real Madrid og Juventus úr leik.

Það er ansi athyglisvert að fjórir leikmenn Tottenham sem léku í kvöld eru fyrrum leikmenn Ajax.

Það eru varnarmennirnir Jan Vertonghen, Toby Alderweireld og Davinson Sanchez og svo einnig miðjumaðurinn Christian Eriksen.

Þeir fjórir munu því mæta sínu fyrrum félagi í næstu umferð en Ajax er sterkara í dag en liðið hefur verið í fjölmörg ár.

Four former Ajax players featured for Spurs in tonight’s #UCL quarter-final:

🇧🇪 Jan Vertonghen

🇧🇪 Toby Alderweireld

🇩🇰 Christian Eriksen

🇨🇴 Davinson Sanchez

The semi-final is going to be amazing. pic.twitter.com/o7DS0Q7dDO

— Squawka News (@SquawkaNews) 17 April 2019