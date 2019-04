Stærsta tap í sögu Manchester United í Evrópu

Manchester United tapaði fyrir Barcelona í kvöld er liðin áttust við í Meistaradeild Evrópu.

Barcelona var sannfærandi á sínum heimavelli og fagnaði að lokum öruggum 3-0 sigri á Nou Camp.

Liðið var í góðri stöðu fyrir leikinn en þeir spænsku unnu fyrri viðureignina 1-0 á Old Trafford.

Börsungar vinna því samanlagt 4-0 og er það stærsta tap United í útsláttarkeppni í sögu Meistaradeildarinnar.

United tókst ekki að skora mark í einvíginu og var frammistaða kvöldsins ekki sannfærandi.

4 – Manchester United have lost on aggregate by four or more goals in a two-legged European knockout tie for the first time in their history (0-4). Eliminated. #FCBMUN pic.twitter.com/CdguMkaWo6

— OptaJoe (@OptaJoe) 16 April 2019