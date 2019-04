Rangt skref Ronaldo? – Í fyrsta sinn í tíu ár sem þetta gerist

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, þekkir það vel að vinna deild þeirra bestu, Meistaradeildina.

Ronaldo vann þessa keppni þrjú ár í röð með Real Madrid áður en hann samdi við Juventus í sumar.

Ronaldo var fenginn til Juve til að hjálpa liðinu að fara alla leið í Meistaradeildinni enda býr hann yfir mikilli reynslu.

Það mun hins vegar ekki gerast á þessu tímabili þar sem þeir ítölsku féllu úr leik gegn Ajax í kvöld.

Þetta er í fyrsta sinn í heil tíu ár sem Ronaldo spilar ekki í undanúrslitum keppninnar sem er sturluð staðreynd.

Ajax og Barcelona tryggðu sér sæti í næstu umferð og sendu um leið Manchester United og Juventus heim.

