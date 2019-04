Fékk nóg eftir spurningu blaðamanns og labbaði út

Nuno Espirito Santo, stjóri Wolves á Englandi, var reiður í gær eftir tap gegn Southampton.

Wolves tapaði leiknum 3-1 á útivelli og var frammistaða liðsins heilt yfir ekki sannfærandi.

Úlfarnir hafa átt gott tímabil í efstu deild en það eru aðallega heimaleikirnir sem hafa bjargað því.

Blaðamaður spurði Nuno út í útivallargengið í gær en Wolves er án sigurs í fimm útileikjum í röð.

Þá reiddist Portúgalinn og svaraði: ,,Hvað höfum við unnið marga heimaleiki?“ og labbaði svo burt.

Hér má sjá þegar Nuno fékk nóg.

Nuno Espirito Santo storms out of his post-match press conference😳 pic.twitter.com/p9SrWgpgXZ

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 13 April 2019