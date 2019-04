Pogba búinn að breyta tilhlaupinu

Paul Pogba skoraði tvennu fyrir lið Manchester United í dag sem mætti West Ham í ensku úrvalsdeildinni.

Pogba og félagar unnu 2-1 sigur á Old Trafford en hann gerði bæði mörk liðsins úr vítaspyrnum.

Pogba var þekktur fyrir ansi athyglisverð tilhlaup á vítapunktinum en hann skokkaði þá mjög rólega að boltanum.

Frakkinn hefur nú ákveðið að breyta tilhlaupinu sem var ansi eðlilegt í vítaspyrnum dagsins.

Einhverjir fagna þessu en gamla tilhlaup Pogba var ansi umdeilt og skilaði sér ekki alltaf.

Hér má sjá myndband af seinna víti Pogba í dag en það fyrra var svipað.

Here is the full goal of Pogba 2

ManUnited 2-1 Westham United

#MUNWHU #MUFC

pic.twitter.com/wwh0MmOfRy

— viagoalstv3 (@viagoalstv32) 13 April 2019