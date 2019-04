Eru dómarar með Manchester United í liði?

Manchester United vann 2-1 sigur í ensku úrvalsdeildinni í dag er liðið mætti West Ham.

Það voru vítaspyrnur sem komu United til bjargar en Paul Pogba gerði tvö vítaspyrnumörk í sigrinum.

Það fyrra skoraði Pogba í fyrri hálfleik áður en Felipe Anderson jafnaði fyrir gestina. Seinna mark Pogba kom svo þegar 10 mínútur voru eftir.

Þetta var í 12. sinn á tímabilinu sem United fær vítaspyrnu sem er meira en öll önnur lið.

Það er einnig félagsmet United í ensku úrvalsdeildinni en liðið hefur aldrei fengið dæmd fleiri víti.

Man United have been awarded more penalties (12) than any other side in the Premier League this season.

The most they have ever been awarded in a single Premier League season. pic.twitter.com/xlK7y1qKkn

— Squawka Football (@Squawka) 13 April 2019