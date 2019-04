Sjáðu stórkostlegt mark Grealish í kvöld – Magnað einstaklingsframtak

Jack Grealish, leikmaður Aston Villa, skoraði stórkostlegt mark í kvöld er liðið mætti Rotherham.

Villa lenti í basli snemma leiks er Tyrone Mings var rekinn af velli eftir aðeins 34 mínútur.

Liðið lenti svo undir stuttu seinna en skoraði tvö mörk í seinni hálfleik til að tryggja 2-1 sigur.

Grealish skoraði annað mark liðsins og kom það eftir frábært einstaklingsframtak.

Sjón er sögu ríkari.

On a night when Lionel Messi’s powers finally waned, Jack Grealish does this. Coincidence? I think not pic.twitter.com/PgDGnMQM94

— FootballJOE (@FootballJOE) 10 April 2019