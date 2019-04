Ronaldo með fleiri mörk en Messi og Muller til samans

Cristiano Ronaldo komst á blað fyrir lið Juventus í kvöld sem mætti Ajax í Meistaradeild Evrópu.

Um var að ræða leik í 8-liða úrslitum keppninnar en niðurstaðan varð 1-1 jafntefli á heimavelli Ajax.

Ronaldo skoraði eina mark Juventus með skalla í fyrri hálfleik áður en David Neres jafnaði fyrir Ajax.

Ronaldo var að skora sitt 64. mark í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar og er hann á toppnum.

Lionel Messi er í öðru sætinu með 42 mörk og þar á eftir kemur Thomas Muller með 21 mark.

Ronaldo hefur því skorað fleiri mörk en þeir tveir til samans sem er stórkostlegur árangur.

Ronaldo has more knockout stage goals than Leo Messi and Thomas Müller combined. pic.twitter.com/0XJfC4qrv6

— ESPN (@espn) 10 April 2019