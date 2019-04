Harry Kane í sárum

Harry Kane, leikmaður Tottenham, meiddist í gær er liðið mætti Manchester City í Meistaradeildinni.

Kane er einn allra mikilvægasti leikmaður Tottenham ef ekki sá mikilvægasti og fór af velli í seinni hálfleik.

Kane meiddist á ökkla eftir samstuð við Fabian Delph, leikmann City, og gat ekki haldið áfram keppni.

Eftir leikinn birtist mynd af Kane þar sem má sjá hann á hækjum yfirgefa nýjan heimavöll Tottenham.

Talað er um að tímabilið sé búið fyrir Kane en örfáir leikir eru eftir í ensku úrvalsdeildinni.

Kane er í sárum. ,,Ég er í sárum að meiðast, hvert áfall er tækifæri til að koma sterkari til baka en áður,“ sagði Kane.

,,Vel gert hjá strákunum að taka sigurinn.“

Gutted to go off injured but every setback is a chance to come back stronger than ever. Big finish from the boys to go on and win! #COYS #UCL pic.twitter.com/vWR79WlMT6

— Harry Kane (@HKane) April 10, 2019