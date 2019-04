Salah spilaði fyrir liðið – Sjáðu magnaðan sprett til baka

Mohamed Salah átti fínasta leik fyrir lið Liverpool í kvöld sem mætti Porto í Meistaradeildinni.

Liverpool vann 2-0 sigur á Anfield í fyrri leik liðanna í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Salah komst ekki á blað í leiknum en þeir Naby Keita og Roberto Firmino gerðu mörk heimamanna.

Egyptinn sinnti þó sínu hlutverki vel og var duglegur að hjálpa til í vörninni gegn öflugu liði Porto.

Eitt atvik stóð upp úr er Salah brunaði upp allan völlinn til að stöðva skyndisókn gestanna og vann boltann til baka.

What is this outrageous acceleration from Mo Salah…?!#LIVPOR pic.twitter.com/WrYfx9IuTZ

— MagicMo🔴👑 (@MagicMo11LFC) 9 April 2019