Jón Daði: ,,Það er ekki langt eftir“

Jón Daði Böðvarsson, framherji Reading er að snúa aftur en hann hefur verið að glíma við meiðsli.

,,Það er ekki langt eftir,“ skrifar Jón Daði við mynd á Twitter þar sem sjá má takkaskó og bolta.

Framherjinn öflugi hefur lítið náð að hjálpa Reading eftir áramót vegna meiðsla.

Reading er að berjast fyrir sæti sínu í Championship deildinni, liðið er aðeins stigi frá fallsæti.

Endurkoma Jóns Daða gæti hjálpað mikið til. ,,Það er allt á leð í rétta átt, get vonandi spilað á lokakaflanum:“

Jón Daði er að klára sitt annað tímabil með Reading en áður var hann hjá Wolves.

Not long now. All in the right direction & Hopefully I’ll be back out there for the last push 👍🏻 pic.twitter.com/Z28JxvrzvN

— Jon Dadi Bodvarsson (@jondadi) April 8, 2019