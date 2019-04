Fyrrum leikmaður Arsenal grét eftir klúður í gær

Santi Cazorla, leikmaður Villarreal á Spáni, upplifði erfiðan leik í gær gegn Real Betis.

Villarreal er í harðri fallbaráttu í spænsku deildinni og er í fallsæti með jafn mörg stig og Real Valladolid í sæti fyrir ofan.

Stig hefði gert mikið fyrir liðið í gær sem heimsótti Real Betis en tapaði að lokum, 2-1.

Cazorla gat tryggt Villarreal stig undir lok leiksins en hann klikkaði þá á vítaspyrnu sem gæti kostað sitt.

Miðjumaðurinn var miður sín eftir leikinn og var fundinn grátandi fyrir utan búningsklefann.

Liðsfélagar Cazorla reyndu að hugga hann en vonandi fyrir þennan fyrrum leikmann Arsenal þá mun spyrnan ekki kosta liðið sæti í deildinni.

Santi Cazorla after his missed penalty for Villarreal tonight 😢💔 pic.twitter.com/PIEljwiNjf

