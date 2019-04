Sjáðu atvikið: Reiður Rooney fékk beint rautt spjald

Wayne Rooney var pirraður í gær en hann leikur með liði DC United í bandarísku MLS-deildinni.

Rooney lék með DC United gegn Los Angeles FC en liðið tapaði leiknum sannfærandi 4-0 á heimavelli.

Rooney er reynslumikill leikmaður en skapið fór alveg með hann snemma í seinni hálfleik í gær.

Staðan var þá 3-0 fyrir Los Angeles er Rooney braut illa af sér og fékk beint rautt spjald.

Tækling Rooney var virkilega ljót og átti Englendingurinn skilið sína refsingu.

Rooney’s still got it pic.twitter.com/6SkyFcpznV

— Jake Index (@JakeIndex) 6 April 2019