Liverpool með fleiri stig en Manchester United náði í á sögulegu tímabili

Stuðningsmenn Manchester United munu aldrei gleyma tímabilinu 1998/1999 er liðið vann þrennuna frægu.

United var þá með eitt besta lið Evrópu og var þjálfað af hinum goðsagnarkennda Sir Alex Ferguson.

Þetta tímabil vann liðið deildina og fékk þar 79 stig og var markatala liðsins 43 í plús.

Það er athyglisvert að segja frá þvi að Liverpool er nú þegar búið að bæta þann árangur þegar fimm leikir eru eftir á þessu tímabili.

Liverpool vann 3-1 sigur á Southampton í kvöld og er nú með 82 stig gegn 79 sem United náði fyrir um 20 árum síðan.

Skemmtileg staðreynd en Liverpool getur bætt þann árangur verulega ef liðinu tekst að vinna alla fimm leikina sem eru eftir.

Liverpool have more points than Manchester United did in their famed 1999 treble-winning campaign 👀 pic.twitter.com/dCrVsSkhCy

— B/R Football (@brfootball) 5 April 2019