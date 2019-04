Chelsea hefur aldrei tapað heimaleik þegar þetta gerist

Chelsea vann mikilvægan sigur í ensku úrvalsdeildinni í kvöld er liðið mætti Brighton á heimavelli.

Chelsea hefur verið nokkuð sterkt á heimavelli á tímabilinu en útivallarformið hefur ekki verið upp á marga fiska.

Liðið var sannfærandi gegn Brighton í kvöld og komst besti leikmaður Chelsea, Eden Hazard á blað.

Hazard var að skora sitt 17. mark á tímabilinu fyrir Chelsea en liðið treystir mikið á hans vinnu í fremstu víglínu.

Það er athyglisvert að skoða það að Chelsea hefur aldrei tapað heimaleik í úrvalsdeildini þegar Hazard skorar.

Liðið hefur spilað 41 heimaleik í deildinni með Hazard í liðinu og hefur enginn af þeim tapast.

Chelsea have never lost a Premier League home game when Eden Hazard has scored:

WWWDWWWDWWWWWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWWWWWWDWDW

The Garden of Eden. pic.twitter.com/XA6Fi6P68T

— Coral (@Coral) 3 April 2019