Versta frammistaða Pogba á tímabilinu? – Erfitt að finna samherja

Paul Pogba, leikmaður Manchester United, hefur oft spilað betur en í kvöld er liðið mætti Wolves.

Pogba þykir vera mjög góður á boltanum og á til að gefa frábærar sendingar á liðsfélaga sína.

Pogba var þó ekki í stuði í leik kvöldsins en United tapaði að lokum með tveimur mörkum gegn einu.

Frakkinn var aðeins með 69 prósent heppnaðar sendingar í leik kvöldsins sem er það versta sem komið hefur frá honum á tímabilinu.

Pogba til varnar þá spilaði United með tíu menn í 34 mínútur en Ashley Young fékk að líta rautt spjald í seinni hálfleik.

