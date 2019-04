Sturluð staðreynd eftir tap United í kvöld – Hafði ekki gerst í fjögur ár

Manchester United tapaði dýrmætum stigum á Englandi í kvöld er liðið mætti Wolves í úrvalsdeildinni.

Wolves hafði að lokum betur með tveimur mörkum gegn einu sem hefur slæm áhrif á United í baráttu um Meistaradeildarsæti.

Þetta er í annað sinn sem Wolves sigrar United á tímabilinu og vann liðið í kvöld eftir að hafa lent undir.

Þetta er í fyrsta sinn í fjögur ár sem United tapar leik í úrvalsdeildinni eftir að hafa komist yfir.

Síðast tapaði United leik í ágúst árið 2015 gegn Swansea eftir að hafa tekið forystuna í leiknum.

Liðið hafði ekki tapað í 78 leikjum í röð eftir að hafa komist yfir fyrir leik kvöldsins.

📊Man Utd’s run of being unbeaten in 78 PL games when scoring the 1st goal is over

Before tonight’s defeat v Wolves, they hadn’t been beaten when opening the scoring in PL since at Swansea in Aug 2015 pic.twitter.com/bVzyQwOE7x

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 2 April 2019