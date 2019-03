Sjáðu viðbrögðin sem eitt versta lið sögunnar fékk í gær

Lið Huddersfield er fallið úr ensku úrvalsdeildinni eftir tap gegn Crystal Palace á útivelli í gær.

Það eru sex leikir eftir í ensku úrvalsdeildinni en þrátt fyrir það er Huddersfield fallið með aðeins 14 stig á botninum.

Huddersfield á þessu tímabili er eitt versta lið í sögu deildarinnar en aðeins Derby County hefur fallið eins snemma áður.

Gengi liðsins á leiktíðinni var alls ekki gott en það gekk ekkert hjá leikmönnum liðsins að skora mörk.

Þrátt fyrir það eru stuðningsmenn liðsins stoltir af verunni í efstu deild en liðið hélt sér uppi í fyrra.

Leikmenn Huddersfield fengu góðar móttökur eftir leikinn í gær en klappað var fyrir þeim í stúkunni.

Myndband af þessu má sjá hér.

I give credit to Huddersfield and Wagner in their first season for staying up another season.

Ultimately they were going to be outresourced in the Premier League. pic.twitter.com/tnKaqcOObG

— Luke (@FPLThunshot) 30 March 2019