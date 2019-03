Aðeins einn markmaður sem gerir fleiri mistök en Lloris

Hugo Lloris gerði sig sekan um mistök í dag er lið Liverpool tók á móti Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.

Lloris leikur með Tottenham en hann hefur lengi verið markvörður liðsins og er einnig fyrirliði.

Hann er þó oft ansi tæpur í eigin vítateig og á það til að gera mistök sem geta kostað hans lið stig.

Lloris var ekki sannfærandi er hann varði skalla frá Mohamed Salah í dag sem endaði í netinu sem sjálfsmark Toby Alderweireld.

Skalli Salah var laus og hefði Lloris átt að grípa boltann frekar en að slá hann beint í Alderweireld sem stóð við marklínuna.

Aðeins einn markmaður hefur gert fleiri mistök sem kosta mark síðan tímabilið 2016/2017 en Lloris.

Það er landsliðsmarkvörður Englands, Jordan Pickford sem er einnig á mála hjá Everton.

Lloris hefur gert átta mistök undanfarin þrjú ár í úrvaldseildinni sem hafa kostað mark. Pickford er á sama tíma með níu mistök.

