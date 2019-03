Missti sig alveg eftir frábær tilþrif Firmino

Roberto Firmino, leikmaður Liverpool, lék með brasilíska landsliðinu í leik gegn Panama um helgina.

Um var að ræða æfingaleik sem lauk óvænt með 1-1 jafntefli en Brassar voru fyrir leikinn mun sigurstranglegri.

Firmino sýndi frábær tilþrif í leiknum er hann lagði upp færi á liðsfélaga sinn í vítateig Panama.

Firmino sendi boltann skemmtilega á liðsfélaga sinn í fyrsta og átti hann skot sem markmaður Panama varði.

Það var hinn litríki Ray Hudson sem sá um að lýsa þessum æfingaleik en hann er mjög ástríðufullur.

Hudson missti sig algjörlega eftir þessa snertingu Firmino eins og má sjá hér fyrir neðan.

Brazil star Roberto Firmino produced a stunning touch to layoff for a teammate… and the commentator LOST HIS MIND. 😂🇧🇷👏 pic.twitter.com/gpBQtCMpVi

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 24 March 2019