Sagði hann vera veikleika landsliðsins – Svona var svarið hans

Harry Maguire, varnarmaður Englands, naut þess að vinna Tékkland 5-0 í undankeppni EM á föstudag.

Maguire stóð vaktina vel í öftustu línu Englands en sigur liðsins var í raun aldrei í hættu.

Með Tékklandi leikur framherjinn Matej Vydra en hann spilar með Burnley í ensku úrvalsdeildinni.

Vydra talaði um Maguire sem veikleika enska liðsins fyrir leik en hann hefur mætt honum er Burnley spilar við Leicester.

Maguire ákvað að skjóta létt á Vydra til baka eftir leik og birti mynd af þeim saman úr leiknum.

Þar má sjá Vydra detta eftir baráttu við varnarmanninn en Maguire hefur sjálfur náð myndinni úr sjónvarpi.

Job done ✅Professional performance from the lads. Congrats to @sterling7 on the hat trick 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 #ThreeLions pic.twitter.com/UXiOT8gpP9

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) 22 March 2019