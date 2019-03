Hvernig töpuðu þeir þessum leik? – Stórfurðuleg úrslit í Suður-Ameríku

Það biðu ekki margir Íslendingar spenntir eftir viðureign Nacional Potosi og Zulia FC sem fór fram í nótt.

Um var að ræða leik í Copa Sudamericana í Suður-Ameríku en Potosi er frá Bolivíu og Zulia kemur frá Venesúela.

Fyrri leikur liðanna fór fram á heimavelli Potosi en Zulia hafði betur með einu marki gegn engu.

Tölfræðin úr leiknum er ótrúleg en Potosi átti heil 54 skot að marki en tókst ekki að skora.

15 af þeim skotum fóru á rammann og var liðið einnig 80 prósent með knöttinn sem er sturlað.

Þrátt fyrir það þá hafði Zulia betur með einu marki gegn engu en sigurmark liðsins kom í uppbótartíma.

Ótrúlegt!

54 shots. 80% possession.

Lose 1-0 in the 92nd minute.

Can someone check on @NacionalPotosi? 🤯 pic.twitter.com/MRyGiywHj7

— Mirror Football (@MirrorFootball) 20 March 2019