Gaf Gerrard fjóra í einkunn fyrir frammistöðuna: ,,Trúður“

Chris Sutton, fyrrum leikmaður Chelsea og Celtic, er með ansi umdeildar skoðanir.

Sutton starfar í dag fyrir sjónvarpsstöðina BT Sport en hann ræddi framtíð knattspyrnustjóra Rangers, Steven Gerrard.

Sutton virðist ekki vera of hrifinn af því sem Gerrard er að gera en Rangers er átta stigum á eftir toppliði Celtic.

Sutton gaf Gerrard fjóra af tíu í einkunn fyrir frammistöðu sína í Skotlandi á sínu fyrsta tímabili.

Þessi ummæli koma stuttu eftir að Sutton gaf það út að varalið Celtic væri stærra en Leicester City í ensku úrvalsdeildinni.

Það hafði Sutton að segja eftir að Brendan Rodgers ákvað að kveðja Celtic og taka við Leicester.

David Thompson, fyrrum samherji Gerrard, sá þessi ummæli Sutton og kallar hann trúð.

Thompson er uppalinn hjá Liverpool líkt og Gerrard og var hjá félaginu frá 1993 til 2000.

Chris Sutton is a funny man but some of the biscuits he chats is outrageous (Danny Dyer voice),Celtic reserves are bigger than Leicester city and now Stevies first year at Rangers he has rated a 4 out of 10 #clown

— David Thompson (@77thomo) 16 March 2019