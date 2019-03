Sjáðu magnaða vörslu Romero gegn Wolves

Sergio Romero, markvörður Manchester United, fékk á sig tvö mörk í leik gegn Wolves í kvöld.

Wolves vann United 2-1 á heimavelli en um var að ræða leik í 8-liða úrslitum enska bikarsins.

Þeir Raul Jimenez og Diogo Jota skoruðu fyrir Wolves sem er komið í undanúrslit keppninnar.

Fyrr í leiknum sýndi Romero gæði sín í markinu en hann er talinn einn besti varamarkvörður heims.

Argentínumaðurinn sýndi stórkostleg tilþrif er hann varði skalla Jimenez eftir hornspyrnu.

Mögnuð varsla!

Yeah, this is an absolute belter of a save. pic.twitter.com/WDpL6HC3rc

— FootballJOE (@FootballJOE) 16 March 2019