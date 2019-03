Essien er ekki hættur – Tekur óvænt skref

Michael Essien, fyrrum leikmaður Chelsea, hefur samið við nýtt lið, 36 ára gamall.

Þetta var staðfest í dag en Essien hefur verið án félags síðan á síðasta ári er hann yfirgaf Persib Bandung í Indónesíu.

Essien var frábær miðjumaður á sínum tíma og lék 168 deildarleiki fyrir Chelsea á níu árum.

Hann lék svo seinna með Real Madrid og AC Milan áður en hann samdi við Panathinaikos í Tyrklandi.

Talið var að Essien væri búinn að leggja skóna á hilluna en svo er ekki. Hann samdi við Sabail í Aserbaídsjan.

Essien gerði stuttan samning við Sabail sem leikur í efstu deild og hafnaði í sjöunda sæti á síðustu leiktíð.

Former Ghana and Chelsea midfielder Michael Essien has joined Azerbaijan top-tier side Sabail FK.#Offside pic.twitter.com/rYfIR7Rsrb

— Ghetto Radio (@GhettoRadio895) 16 March 2019