Ánægður með að mæta Barcelona: ,,Margar góðar minningar“

Lið Manchester United mun spila við Barcelona í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Þetta var staðfest í dag en United mun spila við spænska stórliðið í apríl bæði heima og úti.

Það er ansi erfitt verkefni fyrir þá rauðu sem náðu þó að slá Paris Saint-Germain út í síðustu umferð.

Mike Phelan, aðstoðarþjálfari United, er ánægður með dráttinn en hann er virkur á Twitter.

,,Svo það verður Barcelona. Margar góðar minningar. Komum þessu í verk, Rauðir,“ skrifaði Phelan.

Phelan birti einnig tvær myndir með færslunni frá viðureignum liðanna frá 2008 og 1991.

So #Barcelona it is. Many a happy memory. Let’s get down to business reds ⚽️⚽️ pic.twitter.com/5cetcSF22Y

— Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) 15 March 2019