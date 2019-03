Liðin sem komust áfram í Meistaradeildinni: Enski boltinn að taka yfir

Það er nú komið á hrieint hvaða lið verða í pottinum á föstudaginn er dregið verður í 8-liða úrslit Meistaradeildarinnar.

Tveir leikir fóru fram í kvöld en Liverpool og Barcelona tryggðu sæti sitt í næstu umferð.

Liverpool vann virkilega góðan 3-1 sigur á Bayern Munchen á útivelli og Barcelona fór illa með Lyon, 5-1 á Spáni.

Það eru fjögur ensk lið eftir í keppninni eða Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham.

Juventus, Porto, Ajax og Barcelona fylgja þar á eftir en meistarar síðasta árs, Real Madrid eru úr leik.

Hér má sjá þau lið sem eru eftir.

Teams qualified for the quarter-finals of the Champions League:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🇮🇹 Juventus

🇵🇹 Porto

🇳🇱 Ajax

🇪🇸 Barcelona

English dominance.

— bet365 (@bet365) 13 March 2019